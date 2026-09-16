Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Фото: Instagram/cristiano
Саудовский журналист и инсайдер Сауд Аль-Сарами прокомментировал возможное продолжение карьеры Криштиану Роналду в "Аль-Насре", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, по его данным, португальский футболист может покинуть саудовский клуб уже в период зимнего трансферного окна.
"Я полагаю, что Криштиану Роналду покинет "Аль-Наср" в январе", – считает сообщил Аль-Сарами.
Звездный форвард защищает клуб из Эр-Рияда с начала 2023 года.
В СМИ неоднократно появлялись инсайды о разногласиях между Роналду и руководством клуба по поводу трансферной политики, но в 2026 году "Аль-Наср" наконец выиграл долгожданный титул чемпиона саудовской Про-лиги.
Также Криштиану допустил, что закончит карьеру уже в 2027 году.
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