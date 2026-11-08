Михаил Шайдоров не вошел в список призеров на Гран-при Китая

На льду китайского Шэньчжэня завершился Гран-при ISU по фигурному катанию среди мужчин, где в списке кандидатов на награды значился казахстанец – олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

После первого дня соревнований наш фигурист шел на пятой строчке сильнейших, набрав за короткую программу 94,87 балла.

И поклонники Шайдорова ждали от своего любимца "взрыва" уже в произвольной программе, тем более ранее Михаил неудачно выступил в первом Гран-при в Анже (Франция).

Однако чуда не случилось, алматинский спортсмен совершил три ошибки в заключительный день состязаний и остался на прежнем пятом месте, накопив за произвольную программу 168,62 балла. В итоге по сумме двух дней соревнований у казахстанца набралось 252,39 балла.

А вот его основные конкуренты не дали слабину и выступили мощно. Чемпионом китайского Гран-при стал японец Као Миура – 293,25. За ним расположились два россиянина – Владислав Дикиджи (282,44) и Евгений Семененко (281,62).

Таким образом, наш олимпийский чемпион из-за невыразительных выступлений на двух этапах Гран-при не сумел набрать достаточное количество очков и не примет участие в финальной части этих соревнований в Китае.

Тем временем названы имена кандидатов, которые вскоре наденут форму "десятки" Лионеля Месси в сборной Аргентины.

