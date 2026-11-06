Названы потенциальные кандидаты на место "десятки" в сборной Аргентины

Ближайшие два товарищеских матча сборная Аргентины по футболу проведет без майки номер 10, которую ранее носил легендарный форвард Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

По информации TyC Sports, присвоение номеров от 1 до 11 не является обязательным для товарищеских матчей FIFA, и тренерский штаб Лионеля Скалони решил оставить культовую футболку в раздевалке.

Легендарная футболка, которую Лео носил почти два десятилетия, обретет нового владельца только в отборочных матчах к южноамериканскому чемпионату в 2027 году.

Чуть больше, чем через неделю, для сборной Аргентины начнется новая эра, но уже без Месси. Этот промежуток "альбиселесте" начнет классическим противостоянием с Уругваем, который запланирован на 13 ноября на арене "Ла Бомбонера".

В данный момент болельщиков волнует вопрос о преемнике, кто же теперь наденет "десятку". Большинство экспертов склоняются к мысли, что этим кандидатом будет игрок итальянского "Комо" Нико Пас, который ныне сверкает в Лиге чемпионов УЕФА и позавчера стал одним из авторов европейского рекорда.

Преданный поклонник Лео, этот элегантный полузащитник в полной мере использовал свой талантливый левый удар. Он забил во всех трех товарищеских матчах Аргентины против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

Учитывая его нынешний и будущий потенциал, он является главным претендентом на то, чтобы носить 10-й номер.

Однако он не единственный претендент. В списке также значится Алексис Мак Аллистер, который уже носил этот номер за "Аргентинос Хуниорс", "Брайтон" и сейчас надевает за "Ливерпуль".

Также могут это сделать Энцо Фернандес, центральный полузащитник с задатками плеймейкера, и Франко Мастантуоно, единственный игрок в этом составе, который уже надевал футболку Месси в официальном матче против Эквадора.

Между тем позавчера прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по исходу которой "Кайрат" и "Семей" узнали своих будущих оппонентов.