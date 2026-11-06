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Спорт

Названы потенциальные кандидаты на место "десятки" в сборной Аргентины

Футболка Месси под номером 10, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 14:47 Фото: Instagram/afaseleccion
Ближайшие два товарищеских матча сборная Аргентины по футболу проведет без майки номер 10, которую ранее носил легендарный форвард Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

По информации TyC Sports, присвоение номеров от 1 до 11 не является обязательным для товарищеских матчей FIFA, и тренерский штаб Лионеля Скалони решил оставить культовую футболку в раздевалке.

Легендарная футболка, которую Лео носил почти два десятилетия, обретет нового владельца только в отборочных матчах к южноамериканскому чемпионату в 2027 году.

Чуть больше, чем через неделю, для сборной Аргентины начнется новая эра, но уже без Месси. Этот промежуток "альбиселесте" начнет классическим противостоянием с Уругваем, который запланирован на 13 ноября на арене "Ла Бомбонера".

В данный момент болельщиков волнует вопрос о преемнике, кто же теперь наденет "десятку". Большинство экспертов склоняются к мысли, что этим кандидатом будет игрок итальянского "Комо" Нико Пас, который ныне сверкает в Лиге чемпионов УЕФА и позавчера стал одним из авторов европейского рекорда.

Преданный поклонник Лео, этот элегантный полузащитник в полной мере использовал свой талантливый левый удар. Он забил во всех трех товарищеских матчах Аргентины против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

Учитывая его нынешний и будущий потенциал, он является главным претендентом на то, чтобы носить 10-й номер.

Однако он не единственный претендент. В списке также значится Алексис Мак Аллистер, который уже носил этот номер за "Аргентинос Хуниорс", "Брайтон" и сейчас надевает за "Ливерпуль".

Также могут это сделать Энцо Фернандес, центральный полузащитник с задатками плеймейкера, и Франко Мастантуоно, единственный игрок в этом составе, который уже надевал футболку Месси в официальном матче против Эквадора.

Между тем позавчера прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по исходу которой "Кайрат" и "Семей" узнали своих будущих оппонентов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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