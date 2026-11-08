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Спорт

"Было очень тяжело": Михаил Шайдоров сделал откровенное признание после этапа Гран-при

Фото: olympic.kz/Сали Сабиров, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 21:10 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров подвел итоги выступления на этапе Гран-при в Китае и рассказал о своем физическом состоянии. Спортсмен признался, что еще не полностью восстановился после предыдущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

В беседе с журналистами Golden Skate казахстанец поделился впечатлениями от выступления и рассказал о планах на дальнейший сезон.

"Сегодня я очень волнуюсь, но я действительно счастлив выступать здесь. После Гран-при Франции было очень тяжело. Я очень хочу стать лучше и бороться с самим собой, и думаю, что сегодня мне это удалось", – сказал Шайдоров.

Фигурист отметил, что с каждым годом старается совершенствовать свое мастерство, однако пока не смог полностью восстановиться.

"Думаю, я прибавляю с каждым годом, и надеюсь в следующем выступить еще лучше. Было непросто, и я еще не полностью восстановился, но верю, что по ходу сезона ситуация улучшится", – поделился спортсмен.

Также Шайдоров рассказал, что после Олимпийских игр чувствует особую ответственность перед юными фигуристами Казахстана.

"После Олимпийских игр я очень рад, что могу мотивировать юных фигуристов в Казахстане, и мне действительно хочется оказывать им поддержку", – добавил он.

Добавим, что после первого дня соревнований Шайдоров занимал пятое место, набрав за короткую программу 94,87 балла. Однако улучшить результат не удалось. В заключительный день соревнований алматинский фигурист допустил три ошибки и сохранил пятую строчку с результатом 168,62 балла за произвольную программу. По сумме двух выступлений Шайдоров набрал 252,39 балла.

Его соперники выступили значительно успешнее. Победителем китайского этапа стал японец Као Миура (293,25 балла). Второе и третье места заняли россияне Владислав Дикиджи (282,44) и Евгений Семененко (281,62), соответственно.

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Канат Болысбек
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