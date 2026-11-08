Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл парижский "Мастерс"

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP 1000 на кортах Парижа. Час назад третья ракетка мира в финале турнира обыграл американца Бена Шелтона, который занимает четвертую строчку мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Финальный матч длился 1 час и 58 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Алькараса. Таким образом, испанец выиграл 10-й матч подряд и завоевал трофей на последнем "Мастерсе" текущего сезона.

Карлос впервые в своей карьере стал победителем "тысячника" в Париже. Всего 23-летний испанский теннисист выиграл 29 турниров ATP и пять из них – в 2026 году.

Также нужно подчеркнуть, что для "Карлито" это девятый титул на соревнованиях категории "Мастерс".

Кроме того, третья ракетка мира побеждает на втором турнире подряд. На прошлой неделе он стал чемпионом в Вене (Австрия).

Незадолго до финала в Париже мы писали, что Шелтон вскоре начнет сотрудничество с экс-тренером Алькараса – Хуан Карлосом Ферреро.