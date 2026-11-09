Потерял сознание во время драки жен, а затем работу: тренера сборной Египта отправили в отставку

Футбольная ассоциация Египта отправила в отставку главного тренера национальной сборной Хоссама Хассана на фоне серии скандалов, связанных с его личной жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, об увольнении тренера было объявлено 8 ноября 2026 года. Вместе с ним сборную покину и его тренерский штаб. В заявлении футбольной ассоциации отмечается, что сохранение стабильности команды является приоритетом.

Новым наставником национальной сборной назначен Али Махер, который до этого руководил египетским клубом "Серамика Клеопатра".

Отставке Хассана предшествовал ряд конфликтов, связанных с его личной жизнью. Летом 2026 года его первая и вторая жены устроили драку на египетском курорте. Сам Хоссам Хассан попытался их разнять, но потерял сознание. После инцидента он развелся с первой супругой. Отмечается, что они были в браке более 30 лет.

"Позднее возник отдельный юридический конфликт со второй женой. Адвокаты Хассана подали жалобу на бывшую жену, обвинив ее в подделке официальных документов и двоеженстве. Представители женщины отвергли эти обвинения", – говорится в публикации.

И за три дня до увольнения тренера Высший совет Египта по регулированию СМИ запретил тренеру появляться на медиаплощадках.

При этом вопросы к работе тренера возникли и по спортивным причинам. В сентябре после домашней ничьи с Анголой в отборочном матче Кубка африканских наций Хассан подвергся критике за замену Мохамеда Салаха на 60-й минуте встречи.

Хоссам Хассан возглавил сборную Египта в марте 2024 года. Под его руководством команда провела 38 матчей: одержала 21 победу, 10 раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Несмотря на последовавшие разногласия, специалист добился одного из лучших результатов в истории египетского футбола: национальная команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Кроме того, Египет под его руководством вышел в полуфинал Кубка африканских наций, где в итоге занял четвертое место.

8 ноября 2026 года сборная Казахстана изменила состав перед предстоящими матчами Лиги наций. Вместо нападающего "Астаны" Рамазана Каримова в национальную команду вызван форвард семейского "Елимая" Айбар Жаксылыков.