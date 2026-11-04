#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

Игрок "МЮ" подарил фанатам фантастический вечер в Лиге чемпионов

Футбол Фантастически Матч МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:34 Фото: Instagram/manutd
Терпящий бедствие в последнее время легендарный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" похоже возрождается. Доказательством этому стала волевая домашняя победа "манкунианцев" над итальянской "Ромой" в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА (3:2), сообщает Zakon.kz.

Культовая арена "Олд Траффорд" в очередной раз удостоилась несмолкаемых похвал от зрителей, которые в этот день боготворили своего героя в лице бразильского футболиста Матеуса Куньи.

Форвард "красных дьяволов" выдал выдающийся матч в своей карьере, а в конце получил красную карточку от арбитра.

Но обо всем по порядку. Никто не подозревал в начале игры, что все так сложится в итоге. Неудачно выступающий в АПЛ "МЮ" уже к 17-й минуте перед своими болельщиками "горел" в два мяча после точных ударов игроков "Ромы" – Матиаса Соуле и Дониэлля Малена.

Настоящая драма развернулась после перерыва, португалец Бруну Фернандеш на 58-й минуте со второй попытки реализовал пенальти и подарил шанс своим одноклубникам.

Этой возможностью сполна воспользовался Матеус Кунья, который в течение трех минут двумя голами перевернул ход поединка в пользу "МЮ".

Эмоции бразильца зашкаливали в конце этой встречи, и он получил две желтые карточки, за что был удален с поля.

В итоге команда Майкла Кэррика добилась первой победы, начиная с сентября. За этот период они потерпели шесть поражений и три игры свели к ничьей.

8 ноября "МЮ" примет на своей арене "Астон Виллу", которая минувшей ночью была разгромлена "Барселоной" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Победа Ливерпуль
10:08, 04 мая 2026
"МЮ" победил "Ливерпуль" и получил место в Лиге чемпионов УЕФА
Футбол Переход Наполи
10:34, 26 августа 2025
Чемпион Италии близок к подписанию звездного игрока "МЮ"
Футбол Хет-Трик МЮ
15:07, 31 августа 2026
Бруну сделал хет-трик и подарил первую победу МЮ в новом сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
13:34, Сегодня
Жамиля Бакбергенова не выиграла медаль на ЧМ, но поднялась на второе место в рейтинге UWW
&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
13:22, Сегодня
"Актобе" и "Ордабасы" заинтересованы в защитнике сборной Казахстана
Чемпионат мира по борьбе
13:04, Сегодня
Мировой рейтинг борцов - "вольников" в 97 кг: Ризабек Айтмухан опустился на одну строчку
Бек Нурмаганбет
12:55, Сегодня
"Такие награды не дают просто так": Нурмаганбет сделал первое заявление о "нокауте года"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: