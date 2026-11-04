Игрок "МЮ" подарил фанатам фантастический вечер в Лиге чемпионов

Терпящий бедствие в последнее время легендарный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" похоже возрождается. Доказательством этому стала волевая домашняя победа "манкунианцев" над итальянской "Ромой" в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА (3:2), сообщает Zakon.kz.

Культовая арена "Олд Траффорд" в очередной раз удостоилась несмолкаемых похвал от зрителей, которые в этот день боготворили своего героя в лице бразильского футболиста Матеуса Куньи.

Форвард "красных дьяволов" выдал выдающийся матч в своей карьере, а в конце получил красную карточку от арбитра.

Но обо всем по порядку. Никто не подозревал в начале игры, что все так сложится в итоге. Неудачно выступающий в АПЛ "МЮ" уже к 17-й минуте перед своими болельщиками "горел" в два мяча после точных ударов игроков "Ромы" – Матиаса Соуле и Дониэлля Малена.

Настоящая драма развернулась после перерыва, португалец Бруну Фернандеш на 58-й минуте со второй попытки реализовал пенальти и подарил шанс своим одноклубникам.

Этой возможностью сполна воспользовался Матеус Кунья, который в течение трех минут двумя голами перевернул ход поединка в пользу "МЮ".

Эмоции бразильца зашкаливали в конце этой встречи, и он получил две желтые карточки, за что был удален с поля.

В итоге команда Майкла Кэррика добилась первой победы, начиная с сентября. За этот период они потерпели шесть поражений и три игры свели к ничьей.

8 ноября "МЮ" примет на своей арене "Астон Виллу", которая минувшей ночью была разгромлена "Барселоной" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.