Зидан рассказал о новых задачах на посту наставника сборной Франции

Все европейские футбольные чемпионаты берут 10-дневные отпускные из-за матчей Лиги наций УЕФА. Сборная Франции хочет в эти сроки гарантировать себе первое место в группе и выйти в плей-офф данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "трехцветных" Зинедин Зидан практически уже выполнил цель выхода в плей-офф Лиги наций – его подопечным осталось только сохранить свое первое место в группе А-1.

А помешать "синим" могут сборные Италии и Турции, которые тоже не прочь набрать очки в противостоянии с французским коллективом.

Сегодня Зизу начал второй тренировочный сбор своей команды в качестве рулевого сборной Франции. 5 ноября он представил состав своих игроков на два предстоящих матча, которые пройдут в Италии (12 ноября) и в Бордо против Турции (15 ноября).

На данный УТС Зидан вызвал пять новых игроков, среди которых Пабло Пагис.

"Очень нравится, что он игрок другого типа – может играть на нескольких позициях: на фланге или в центре, как "десятка". У него очень яркая индивидуальность, и я хотел бы увидеть его в деле. Нам нужно работать над эффективностью, нужно играть лучше – и в этом вся суть. Всегда есть области для улучшения, но в этом плане, в атаке, с теми игроками, которые у нас есть, можем играть лучше". Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан

В двух оставшихся играх тренер рассчитывает увидеть возвращение Килиана Мбаппе, который был вынужден покинуть поле из-за травмы после своего гола в первом матче против Турции. Плюс наставник французской сборной хочет доверить место в составе Дезире Дуэ.

"Это игрок, который не слишком много думает: он играет так, будто играет по соседству, мне нравится такое беззаботное отношение, именно таким нужно быть на поле. И что мне действительно нравится в нем, так это то, что он слушает, он продолжает верить в то, что может совершенствоваться, и это здорово". Зинедин Зидан

Зидан также отметил прекрасные качества неожиданно вызванного в сборную полузащитника "Комо" – Лукаса Да Кунья, который впечатлил всех и вернул расположение тренера к нему.

"Да Кунья – игрок, который заставляет свою команду играть, который начинает атаки, который не боится выводить мяч из обороны. Мы часто думаем о его физической силе, его мастерстве в единоборствах. Есть парни, которые достаточно умны, чтобы правильно позиционироваться и за счет этого блистать на поле". Зинедин Зидан

Если у команды Франции сейчас дела идут неплохо, то у его будущего оппонента – турецкой дружины – совсем ничего не клеится. Они проиграли все четыре матча нового сезона Лиги наций УЕФА и недавно вынуждены были сменить своего главного тренера.