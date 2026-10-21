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Спорт

Итальянец Монтелла покинул пост наставника сборной Турции по футболу

Футбол Отставка Турция, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:18 Фото: Instagram/millitakimlar
Накануне новым главным тренером сборной Турции по футболу был назначен Серген Ялчин, который пришел на замену 52-летнему итальянскому специалисту Винченцо Монтелла, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы турецкой дружины, контракт с 53-летним тренером и его помощниками подписан на четыре года.

Свою тренерскую деятельность Ялчин начал в академии "Бешикташа", а затем проработал во многих турецких клубах.

Шесть лет назад он впервые возглавил основную команду "черных орлов" и привел ее к победам в чемпионате Турции и Кубке страны.

Благодаря этому достижению он стал первым и единственным человеком в истории "Бешикташа", который выигрывал Суперлигу Турции как футболист и как главный тренер.

Что касается прежнего наставника, то при итальянце турки на ЧМ-2026 заняли последнее место в своей группе.

А в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА Турция также замыкает таблицу, не набрав ни одного очка в матчах против Италии, Франции и Бельгии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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