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Спорт

Возинья впервые в карьере завоевал золотые медали чемпионата Чили

Футбол Чемпион Чили, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:48 Фото: Instagram/colocolooficial
Сегодня знаменитый голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья отметился блестящим сейвом на 90+7 минуте и завоевывал титул чемпиона Чили своему клубу Colo Colo, сообщает Zakon.kz.

2026 год стал годом мечты для вратаря Возиньи. 40-летний голкипер из Кабо-Верде в один миг стал мировой звездой на ЧМ-2026 после матча против Испании.

А теперь он стал чемпионом Чили, защищая честь клуба "Коло-Коло".

"Вожди" досрочно удостоились своего 35-го чемпионского титула за три тура до окончания первенства, благодаря выездной победе со счетом 2:1 над командой "Нюбленсе".

"Белые" в гостевом поединке открыли счет на 14-ой минуте усилиями опытного Артуро Видаля.

Еще до перерыва Лукас Молина восстановил равновесие. Судьба встречи решилась в добавленное арбитром время, сначала Маркос Боладос вывел гостей вперед.

А на последних минутах финального свистка Возинья не дал хозяевам снова сравнять счет, оформив великолепный сейв.

Благодаря этому результату "Коло Коло" опередила "Универсидад де Чили" на 10 очков в турнирной таблице и гарантировала себе чемпионский трофей за три тура до окончания сезона.

"Это кульминация всего, что я пережил за свою жизнь и карьеру. Сегодня день празднования, а потом мы поговорим о будущем. Это титул для всей моей семьи и для Кабо-Верде". Возинья

Возинья подписал контракт с клубом из Чили 5 августа 2026 года. Недавно самый популярный голкипер мира рассказал о минусах свалившейся славы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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