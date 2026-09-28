Самый популярный голкипер мира Возинья рассказал о минусах свалившейся славы

Нынешним летом вратарь сборной Кабо-Верде Возинья вмиг превратился в звезду глобального масштаба после сенсационного выступления против Испании на ЧМ-2026. Спустя время он узнал и обратную сторону своей новообретенной славы, сообщает Zakon.kz.

Каждый фанат футбола сейчас знаком с 40-летним голкипером не меньше, чем с Ламином Ямалем или Килианом Мбаппе, а ведь еще полгода назад он был неизвестен широкой публике. Его жизнь была сосредоточена в небольшом португальском городе Шавеш, где он играл во втором дивизионе страны.

Вдали от внимания общественности его личная и профессиональная жизнь были вполне сбалансированны – пока не стартовал мундиаль, где зажглась его звезда.

"Я потерял покой и умиротворение, у меня больше нет личной жизни, по крайней мере, ее стало намного меньше, чем раньше. Теперь, когда я выхожу из дома, иду в ресторан, всегда найдется кто-то, кто хочет сфотографироваться со мной или попросить автограф. Или, что еще хуже, кто-то снимает меня на видео. Это то, что больше всего изменилось в моей жизни, и я не думаю, что могу что-то с этим поделать". Возинья

ЧМ-2026 полностью изменил жизнь вратаря – в матче против Испании (0:0) Возинья героически отразил натиск будущих чемпионов. Тогда количество его подписчиков в Instagram было 56 тысяч, а уже после игры это число превысило миллион. Все началось с того, что бразильский телеканал CazéTV призвал болельщиков подписаться на Возинью в социальных сетях.

Со временем феномен в социальных сетях только разрастался – практически в одночасье Возинья стал медийной личностью. Его аккаунт также представлял собой очевидную коммерческую возможность.

"Знаю, что во время мундиаля многие компании и бренды хотели со мной сотрудничать, но за время соревнований я участвовал только в одном рекламном проекте. Не знаю, какие предложения могут поступить в будущем, но сейчас не хочу работать ни с какими табачными, алкогольными или букмекерскими брендами". Возинья

После Испании Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем и вышла в плей-офф, где в дополнительное время уступила Аргентине, которая добралась до финала турнира.

"Многие хотят быть знаменитыми и иметь публичный имидж, но они видят только позитивную сторону этой реальности. Честно говоря, если бы мне предложили жизнь, которую имею сегодня, или жизнь, которую имел раньше, я бы выбрал то, что было раньше". Возинья

Внезапная слава повлияла не только на него самого, но и на его близких. Его мать, женщина, которой трудно кому-либо отказать, теперь каждый день видит, как фанаты приходят к ней домой в Кабо-Верде, просят сфотографироваться или просто хотят поболтать. Его отец, более сдержанный, научился держаться на расстоянии.

"Меня там нет, поэтому я ничем не могу им помочь. Они должны научиться жить с этой ситуацией и устанавливать границы". Возинья

Однако есть и положительные стороны. Кабо-Верде, небольшая группа островов у западного побережья Африки, сейчас известна лучше, чем до мундиаля.

"Приятно чувствовать себя своего рода послом, но я хочу подчеркнуть: то, чего мы достигли, – это результат коллективных усилий. Мы вошли в историю – и лучшей новостью было бы, если бы мы смогли использовать этот импульс для развития нашей страны и улучшения условий жизни нашего народа". Возинья

После судьбоносного лета Возинья подписал контракт с чилийским клубом "Коло-Коло". Сейчас за месяц до церемонии вручения "Золотого мяча" последним сюрпризом стало то, что его имя оказалось в числе 10 номинантов на звание лучшего вратаря мира.