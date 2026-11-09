Игрок сборной Казахстана и "Адмирала" признан лучшим голкипером недели в КХЛ
По сведениям пресс-службы КХЛ, лучшим вратарем признан казахстанец Никита Бояркин ("Адмирал"). 28-летний голкипер сборной Казахстана одержал две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности два и процентом отраженных бросков – 95,35%.
В матче со СКА (4:0) Бояркин сыграл "на ноль" и стал шестым вратарем в истории Лиги, забросивший шайбу в официальном матче.
Лучшим защитником недели назван Рушан Рафиков ("Локомотив"), набравший 6 (1+5) очков в четырех матчах с показателем полезности "+4".
Лучшим форвардом впервые в карьере признан Нэйтан Легаре ("Трактор"), накопивший 4 (3+1) очка в трех играх недели с показателем полезности "+5".
А лучшим новичком признан Максим Загребин ("Салават Юлаев"), в активе которого 3 (1+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности "+2".
Тем временем в Аргентине названы потенциальные кандидаты, кто следующим наденет форму "десятки" Лионеля Месси после его ухода из сборной.