Казахстанка поборолась за награду ЧМ в Катаре, но осталась без медали

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле завершила выступление в финале чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар). Казахстанская спортсменка боролась за медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, сообщает Zakon.kz.

По итогам финальных соревнований Ле заняла седьмое место. Победительницей стала Александра Стоядинович из Сербии. Серебряную медаль завоевала Сехи О из Южной Кореи. Тройку призеров замкнула японка Мисаки Нобата. Как отметили в пресс-службе НОК РК, обладательницы наград также принесли своим сборным олимпийские квоты. Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал на отборочном турнире по керлингу в Шотландии.

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