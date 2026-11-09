Казахстанка поборолась за награду ЧМ в Катаре, но осталась без медали
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле завершила выступление в финале чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар). Казахстанская спортсменка боролась за медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, сообщает Zakon.kz.
По итогам финальных соревнований Ле заняла седьмое место.
Победительницей стала Александра Стоядинович из Сербии. Серебряную медаль завоевала Сехи О из Южной Кореи. Тройку призеров замкнула японка Мисаки Нобата.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, обладательницы наград также принесли своим сборным олимпийские квоты.
Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал на отборочном турнире по керлингу в Шотландии.
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