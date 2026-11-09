До бронзы не хватило метра: казахстанец завершил соревнования в Сенегале

Фото: olympic.kz

Казахстанский легкоатлет Максим Сажнев выступил в соревнованиях по метанию диска на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). Казахстанец в лучшей попытке показал результат 55,05 м, сообщает Zakon.kz.

Этот результат позволил ему занять итоговое пятое место. Победителем соревнований стал представитель Египта Яхья Саваби, отправивший диск на 68,23 м. Второе место занял Камари Кеннеди из Ямайки (66,31 м). Тройку призеров замкнул чилиец Витторио Горзиглия (56,00 м). Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал на отборочном турнире по керлингу в Шотландии.

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