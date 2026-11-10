Казахстан завоевал историческую золотую медаль на Кубке мира по бочча

Сборная Казахстана успешно выступает на Кубке мира-2026 по бочча в Сан-Паулу (Бразилия), где впервые удостоилась высшей награды этих соревнований. Автором исторического "золота" стал Куаныш Аскарбеков, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, в данных состязаниях с участием спортсменов из 24 стран мира честь Казахстана защищают три паралимпийца: Куаныш Аскарбеков (класс BC1, Талдыкорган), Итиана Шингисханова (класс BC2, Астана) и Азамат Аманша (класс BC2, Актау).

По итогам индивидуальных соревнований Куаныш Аскарбеков завоевал золотую медаль, а Итиана Шингисханова – серебряную.

Эти награды стали значимым достижением для отечественного пара спорта и укрепили позиции нашей страны на международной арене.

Сейчас наша команда продолжает выступление в командных соревнованиях. Казахстанские пара спортсмены сражаются за высокие результаты с представителями еще восьми стран.

Успешное выступление сборной на Кубке мира показывает растущий потенциал казахстанской школы бочча.

Достижения спортсменов вдохновляют на новые победы и способствуют дальнейшему развитию пара спорта в стране.

Отметим, что три недели назад Казахстан добыл 12 золотых медалей на Пара Азиаде-2026 в Аичи-Нагое (Япония), что явилось историческим достижением.