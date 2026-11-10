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Спорт

Официально: легендарный дзюдоист Ринер хочет стать президентом Франции

Дзюдо Кандидат Президент, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:58 Фото: Instagram/teddyriner
Пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный победитель мировых первенств по дзюдо в тяжелом весе Тедди Ринер будет баллотироваться в президенты Франции, сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный дзюдоист планеты накануне официально выступил с заявлением, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

37-летний спортсмен опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram, где заявил, что пока не имеет опыта в политике, но зато знает реальную жизнь обычных французов.

"Смириться с трудностями, которые переживает наша страна, значит уже признать поражение. Не хочу оставаться сторонним наблюдателем и выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Чтобы преодолеть выпавшие на долю нашей страны испытания, Франции нужны высокие требования к себе, здравый смысл и сила единства. Стране не нужен профессиональный политик, который читает лекции и целыми днями бездельничает". Тедди Ринер

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон уже не может выдвинуть свою кандидатуру, так как находится на президентском посту два срока подряд.

Между тем итальянский ФК "Интернационале" днем ранее остановил победное шествие сенсационного "Комо" в Серии А.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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