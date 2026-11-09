"Интер" остановил победное шествие сенсационного "Комо" в Серии А

Минувшей ночью в итальянском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились поединки 11-го тура, где было зафиксировано немало интересных результатов, сообщает Zakon.kz.

Один из этих интригующей матчей прошел на "Сан-Сиро", где действующий чемпион Серии А "Интер" обыграл амбициозный "Комо" со счетом 2:0 и прервал победную серию соперника, которая состояла из шести побед во всех турнирах.

Не менее интересная игра наблюдалось в Неаполе, где местный "Наполи" сыграл вничью с лидером чемпионской гонки "Лацио" – 1:1.

"Милан" на выезде победил "Дженоа" (2:1). Недавний соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов УЕФА – "Аталанта" – в гостях переиграл "Монцу" (1:0).

11-й тур Серии А завершился встречей "Фиорентины" и "Ювентуса", где зафиксирована боевая ничья – 2:2.

После всех этих игр во главе турнирной таблицы по-прежнему располагается "Лацио" (29 очков), за ним идут "Интер" (28) и "Рома" (27).

А 10 дней назад легендарные футбольные клубы "Милан" и "Интер" показали макет своего нового стадиона.

