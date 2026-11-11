Андрей Мартин покинул пост главного тренера "Ордабасы" после исторического сезона
По официальной информации футбольного клуба "Ордабасы", решение было принято по взаимному согласию сторон. Андрей Мартин возглавил основную команду шымкентского клуба в декабре 2024 года. В своем первом сезоне под его руководством "Ордабасы" дошел до финала Кубка Казахстана.
В 2026 году команда добилась исторического результата: стала чемпионом Казахстана и выиграла Кубок страны. Таким образом, клуб впервые в своей истории оформил золотой дубль.
В "Ордабасы" поблагодарили специалиста за проделанную работу, профессионализм и вклад в достижения команды.
"Андрей Мартин принял участие в написании новой истории "Ордабасы" и оставил неизгладимый след в летописи клуба. Имя главного тренера, который привел команду к первому золотому дублю, навсегда останется в истории клуба", – говорится в сообщении, опубликованном 10 ноября 2026 года.
Клуб также пожелал тренеру успехов и новых побед в дальнейшей карьере. Кто займет пост главного тренера шымкентского клуба, а также дальнейшее место работы Андрея Мартина пока неизвестны.
Несколькими днями ранее, 7 ноября 2026 года, официально завершился казахстанский футбольный сезон финальным матчем за Кубок страны, где "Ордабасы" легко победил кызылординский "Кайсар" со счетом 4:1.