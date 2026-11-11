Андрей Мартин покинул пост главного тренера "Ордабасы" после исторического сезона

Футбольный клуб "Ордабасы" и главный тренер Андрей Мартин приняли решение не продлевать трудовой договор, сообщает Zakon.kz.

По официальной информации футбольного клуба "Ордабасы", решение было принято по взаимному согласию сторон. Андрей Мартин возглавил основную команду шымкентского клуба в декабре 2024 года. В своем первом сезоне под его руководством "Ордабасы" дошел до финала Кубка Казахстана.

В 2026 году команда добилась исторического результата: стала чемпионом Казахстана и выиграла Кубок страны. Таким образом, клуб впервые в своей истории оформил золотой дубль.

В "Ордабасы" поблагодарили специалиста за проделанную работу, профессионализм и вклад в достижения команды.

"Андрей Мартин принял участие в написании новой истории "Ордабасы" и оставил неизгладимый след в летописи клуба. Имя главного тренера, который привел команду к первому золотому дублю, навсегда останется в истории клуба", – говорится в сообщении, опубликованном 10 ноября 2026 года.

Клуб также пожелал тренеру успехов и новых побед в дальнейшей карьере. Кто займет пост главного тренера шымкентского клуба, а также дальнейшее место работы Андрея Мартина пока неизвестны.

Несколькими днями ранее, 7 ноября 2026 года, официально завершился казахстанский футбольный сезон финальным матчем за Кубок страны, где "Ордабасы" легко победил кызылординский "Кайсар" со счетом 4:1.