Шымкентский "Ордабасы" остался без главного тренера
Фото: Instagram/fc__ordabasy
Вечером 18 августа на своей странице в Instagram "Ордабасы" официально попрощался с главным тренером команды Александром Седневым, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы команды, Седнев занимал эту должность три с половиной года. За это время команда провела 129 матчей, одержав 63 победы. Такое сотрудничество помогло футболистам из Шымкента взять в 2022 году кубок Казахстана, а в 2023 году стать чемпионами страны.
"Спасибо за все, Александр Сергеевич!" – говорится в прощальном сообщении шымкентского клуба.
Болельщики в комментариях разделились на два лагеря. Первые суетливо гадают, кто же и как скоро займет вакантное место. Другие разочаровано убеждены, что команда упустила свою удачу. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Казахстанской Премьер-Лиге команда занимает третью строчку.
В это же время в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги талдыкорганский "Жетысу" на своем поле принимал костанайский "Тобол".
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