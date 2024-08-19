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Шымкентский "Ордабасы" остался без главного тренера

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 05:06 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Вечером 18 августа на своей странице в Instagram "Ордабасы" официально попрощался с главным тренером команды Александром Седневым, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы команды, Седнев занимал эту должность три с половиной года. За это время команда провела 129 матчей, одержав 63 победы. Такое сотрудничество помогло футболистам из Шымкента взять в 2022 году кубок Казахстана, а в 2023 году стать чемпионами страны.

"Спасибо за все, Александр Сергеевич!" – говорится в прощальном сообщении шымкентского клуба.

Болельщики в комментариях разделились на два лагеря. Первые суетливо гадают, кто же и как скоро займет вакантное место. Другие разочаровано убеждены, что команда упустила свою удачу. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Казахстанской Премьер-Лиге команда занимает третью строчку.

В это же время в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги талдыкорганский "Жетысу" на своем поле принимал костанайский "Тобол".

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