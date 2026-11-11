Сборная Беларуси обыграла Казахстан на пути к ЧМ-2028 по футзалу

Минувшей ночью футзалисты сборной Казахстана сыграли свой второй матч в отборочном цикле чемпионата мира-2028 и были биты на выезде командой Беларуси со счетом 1:5, сообщает Zakon.kz.

Преимущество белорусов было очень заметным на протяжении всего матча, и уже в первой половине они забили три безответных мяча.

Авторами голов стали Владислав Селюк, Алексей Пинчук и Виталий Шадурка. После перерыва соперник продолжил свой разгром, где отличились Сергей Крыкун и Сергей Синицкий.

У Казахстана гол престижа забил Ринат Турегазин. В итоге 5:1, и мы терпим первое поражение в отборе к ЧМ-2028.

Обыграв подопечных Какау, команда Беларуси возглавила турнирную таблицу группы под №6, набрав шесть очков. Далее идут Казахстан (3) и Албания (0).

Теперь нашим футзалистам остается провести два матча со сборной Албании: 9 декабря – в Казахстане и 2 марта – на выезде.

Победитель группы №6 напрямую попадет в элитный раунд ЧМ-2028, а вторая команда сможет пройти дальше по рейтингу.

В стартовой игре данного квалификационного раунда представители Казахстана 20 октября дома переиграли Беларусь со счетом 5:4.