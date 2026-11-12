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Спорт

Зидан прокомментировал отсутствие Мбаппе в матче против Италии

Футбол Травма Форварда, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 13:06 Фото: Instagram/equipedefrance
Накануне вечером стало известно, что лидер французской сборной Килиан Мбаппе не сыграет в предстоящем ответственном поединке Лиги наций УЕФА с командой Италии в Милане, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что форвард не примет участие в ближайшей игре, его не отпустили в родной клуб "Реал", как это было сделано с Орельеном Тчуамени, у которого тоже обнаружили повреждение.

По сведениям некоторых СМИ, данное решение было принято не самим форвардом, а главным тренером французской дружины Зинедином Зиданом. Уже пошли слухи, что наставник и футболист не особо сейчас ладят.

"Зизу" же в свою очередь попросил не поднимать на высокий уровень этот вопрос.

А отсутствие Мбаппе в матче с итальянцами связывают с его травмой подколенного сухожилия. Однако тренерский штаб "трехцветных" не то что не отпустил, а взял нападающего собой в Милан.

"Килиан не сможет сыграть, он почувствовал боль и мы не будем рисковать. Жаль терять игроков, но это часть игры. Надеюсь, ничего серьезного и он вернется в строй к воскресенью. Для Килиана это всего лишь небольшой дискомфорт. Думаю, он в хорошем настроении; доказательством тому служит то, что он остается с нами. Он не рад, он хотел сыграть. Когда у нас есть ощущение, что что-то не так, мы не рискуем. Сезон длинный и именно так я поступаю, когда возникает небольшая проблема".Зинедин Зидан

По мнению ряда экспертов, Мбаппе заключил соглашение с медицинским персоналом "Реала", что вернется в Испанию при малейших проблемах со здоровьем.

Но с другой стороны Зидан оставил его, несмотря на травму, чтобы следить за его состоянием перед воскресным матчем против Турции.

Помимо форварда "сливочных" сейчас также не спокойно в штабе другой звезды, вингера "Барселоны" – Ламина Ямаля, которого тоже критикуют за отсутствие в ближайшем матче Лиги наций.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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