Украинский специалист спустя год снова возглавил ФК "Женис"
Андрей Демченко снова встал у руля астанинского коллектива, спустя год после последнего их сотрудничества.
Украинскому наставнику в "Женисе" будут помогать местные специалисты в лице Антона Чичулина и Олега Воскобойникова.
Как известно, Демченко в прошлом сезоне полгода проработал в столичном клубе и по завершении контракта наставник вынужден был уехать.
Тогда при нем "Женис" занял высокое шестое место в КПЛ-2025. И вот теперь у команды второй шанс повторить то достижение или улучшить его.
А в этом году Андрей Демченко тренировал два коллектива: "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) и "Иберию 1999" (Грузия).
В свою очередь, "Женис" после ухода украинского тренера, в этом сезоне возглавляли три специалиста: Али Алиев, Владимир Слишкович и Антон Чичулин (и.о.).
На уровне КПЛ-2026 команда набрала 36 очков и закончила турнир на восьмом месте в итоговой таблице.