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Спорт

Украинский специалист спустя год снова возглавил ФК "Женис"

Футбол Тренер Жениса, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 16:00 Фото: Instagram/demchenko_andrey_08
12 ноября столичный футбольный клуб "Женис" объявил о возвращении 50-летнего наставника Андрея Демченко на пост главного тренера своей команды, сообщает Zakon.kz.

Андрей Демченко снова встал у руля астанинского коллектива, спустя год после последнего их сотрудничества.

Украинскому наставнику в "Женисе" будут помогать местные специалисты в лице Антона Чичулина и Олега Воскобойникова.

Как известно, Демченко в прошлом сезоне полгода проработал в столичном клубе и по завершении контракта наставник вынужден был уехать.

Тогда при нем "Женис" занял высокое шестое место в КПЛ-2025. И вот теперь у команды второй шанс повторить то достижение или улучшить его.

А в этом году Андрей Демченко тренировал два коллектива: "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) и "Иберию 1999" (Грузия).

В свою очередь, "Женис" после ухода украинского тренера, в этом сезоне возглавляли три специалиста: Али Алиев, Владимир Слишкович и Антон Чичулин (и.о.).

На уровне КПЛ-2026 команда набрала 36 очков и закончила турнир на восьмом месте в итоговой таблице.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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