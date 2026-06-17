Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Аморим возглавил итальянский "Милан"

Один из самых титулованных футбольных клубов Италии по количеству международных трофеев "Милан" объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера команды, сообщает Zakon.kz.

41-летний португалец сменил на этом посту местного специалиста Массимилиано Аллегри. "Россонери" подписали контракт с Аморимом до 2029 года.

По сведениям некоторых СМИ, зарплата нового наставника составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

Рубен ранее больше года трудился в английском "Манчестер Юнайтед" и был уволен оттуда шесть месяцев назад из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Этот клуб с историей, есть амбиции, которые с тобой на протяжении всей карьеры, и работа в "Милане" всегда была для меня одной из них. Точно знаю, что значит этот клуб: престиж и экстраординарная база фанатов по всему миру. Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, всецело осознавая, что представляют эти цвета. Не могу дождаться начала работы, чтобы каждый день ощущать ту страсть, которая ведет "Милан" вперед". Рубен Аморим

В прошлом сезоне "красно-черные" заняли пятое место в Серии А, и это позволяет команде сыграть в Лиге Европы УЕФА в предстоящем сезоне.

"Мы следили за Рубеном на протяжении нескольких лет. Его работа в "Спортинге" произвела на нас огромное впечатление и отражает тот стиль игры, который нам нужен. Он один из тренеров-новаторов нового европейского поколения – молодой, амбициозный, с современным футбольным стилем, определяемым доминированием во владении мячом, современной системой прессинга и понятным тактическим подходом. Рубен верит в атакующий футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами, позволяющими забивать больше голов. Его философия идеально соответствует нашему видению, а его лидерские качества и опыт в развитии игроков произвели на нас большое впечатление. Мы верим в Рубена и рады приветствовать его в клубе". Глава "Милана" Джерри Кардинале

Тем временем лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который сегодня отмечает свое 29-летие, накануне проиграл 74-й ракетке мира и не смог защитить свой титул на турнире в немецком Галле.