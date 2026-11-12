Количество медалей Казахстана достигло семи на юношеской Олимпиаде-2026
По информации НОК РК, в решающем поединке весовой категории до 70 килограммов наш боксер встретился с англичанином Майклом Моэном.
Британский боксер был немного более удачлив в битве за "золото" данных Игр и в итоге одержал победу со счетом 4:1.
Тем самым Бибарыс Аширбай принес нашей команде вторую серебряную медаль юношеской Олимпиады 2026 года. Чуть ранее сегодня подобного результата добилась Акнур Турсынгали (до 57 кг).
А всего к этой минуте в активе сборной Казахстана семь медалей. Дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай завоевали золотые награды.
Тхэквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг), триатлет Рамазан Айнегов и боксер Марал Толепберген (до 54 кг) стали бронзовыми призерами.
С этим количеством наград наши молодые атлеты располагаются на 21-й строчке общекомандного зачета.
А накануне Александр Овечкин оформил победный ассист в овертайме матча НХЛ против "Оттавы".