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Спорт

Количество медалей Казахстана достигло семи на юношеской Олимпиаде-2026

Бокс Серебро Олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:15 Фото: Instagram/olympickz
Несколько минут назад казахстанский боксер Бибарыс Аширбай добыл для сборной Казахстана вторую серебряную медаль на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в решающем поединке весовой категории до 70 килограммов наш боксер встретился с англичанином Майклом Моэном.

Британский боксер был немного более удачлив в битве за "золото" данных Игр и в итоге одержал победу со счетом 4:1.

Тем самым Бибарыс Аширбай принес нашей команде вторую серебряную медаль юношеской Олимпиады 2026 года. Чуть ранее сегодня подобного результата добилась Акнур Турсынгали (до 57 кг).

А всего к этой минуте в активе сборной Казахстана семь медалей. Дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай завоевали золотые награды.

Тхэквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг), триатлет Рамазан Айнегов и боксер Марал Толепберген (до 54 кг) стали бронзовыми призерами.

С этим количеством наград наши молодые атлеты располагаются на 21-й строчке общекомандного зачета.

А накануне Александр Овечкин оформил победный ассист в овертайме матча НХЛ против "Оттавы".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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