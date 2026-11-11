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Спорт

Овечкин отдал победный ассист в овертайме матча против "Оттавы"

Хоккей Победный Ассист , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:08 Фото: Instagram/capitals
Утром 11 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме выездного матча НХЛ обыграл "Оттаву Сенаторз", где решающую результативную передачу сделал знаменитый форвард гостей Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Основное время поединка на арене "Канадиен Тайер Центр" в Оттаве завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Ридли Грейг и Хайден Ходжсон.

У гостей авторами шайб стали Мэтт Рой и Пьер‑Люк Дюбуа. А в овертайме победу "Вашингтону" принес Коул Хатсон с передачи Овечкина – 2:3.

Таким образом, столичный коллектив набрал 20 очков и располагается на девятой строчке таблицы Восточной конференции НХЛ.

Что касается Овечкина, то он довел свой багаж до 5 (1+4) очков после 16 игр текущего сезона. Передача в матче с "Оттавой" стала 762-й для него за всю карьеру выступления в Лиге.

Он догнал рекордсмена по голевым ассистам в истории "Кэпиталз" – Никласа Бэкстрема. С другой стороны, безголевая серия 41-летнего россиянина достигла 11 встреч.

А два дня назад представитель сборной Казахстана был признан лучшим голкипером недели в КХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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