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Путинцева и Бублик сыграют на турнире в Санкт-Петербурге, а Джокович не сможет из-за спонсоров

Теннис Фото: Instagram/djokernole
Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик примут участие на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" с 29 ноября по 1 декабря, сообщает Zakon.kz.

Гендиректор компании – организатора турнира Наталия Камельзон рассказала изданию "Матч ТВ" о возможном участии в турнире экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"Мы разговаривали с Новаком, у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт-Петербург является риском", – сказала она.

Известно, что на Международном выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" сыграют россияне:

  • Карен Хачанов;
  • Анастасия Потапова;
  • Диана Шнайдер.

Другие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не выступят, поскольку также не хотят рисковать спонсорскими контрактами.

Днями ранее Юлия Путинцева упустила матчбол в игре за выход в полуфинал турнира в Нинбо, а Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.

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