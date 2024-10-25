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Путинцева и Бублик сыграют на турнире в Санкт-Петербурге, а Джокович не сможет из-за спонсоров
Фото: Instagram/djokernole
Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик примут участие на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" с 29 ноября по 1 декабря, сообщает Zakon.kz.
Гендиректор компании – организатора турнира Наталия Камельзон рассказала изданию "Матч ТВ" о возможном участии в турнире экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
"Мы разговаривали с Новаком, у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт-Петербург является риском", – сказала она.
Известно, что на Международном выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" сыграют россияне:
- Карен Хачанов;
- Анастасия Потапова;
- Диана Шнайдер.
Другие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не выступят, поскольку также не хотят рисковать спонсорскими контрактами.
Днями ранее Юлия Путинцева упустила матчбол в игре за выход в полуфинал турнира в Нинбо, а Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.
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