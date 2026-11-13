#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
Спорт

Гарри Кейн побил рекорд 36-летней давности и принес победу Англии

Футбол Рекорд Шилтона, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 16:04 Фото: Instagram/england
Минувшей ночью недавний обладатель "Золотого мяча", нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн, признан новым рекордсменом "трех львов" по количеству проведенных матчей в ее форме, сообщает Zakon.kz.

33-летний форвард вышел в стартовом составе англичан в домашнем матче против Хорватии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Этот матч стал для Гарри Кейна 126-м в составе сборной Англии.

И по данному показателю форвард "Баварии" опередил своего соотечественника Питера Шилтона, который ранее держал этот рекорд британской дружины.

Легендарный голкипер никому не отдавал рекордные цифры с 1990 года.

Перед встречей игроку вручили памятную футболку с цифрой 126, а на стадионе болельщики подготовили баннер в честь форварда.

Как известно, Кейн дебютировал в составе главной команды страны 11 лет назад, плюс он считается лучшим бомбардиром в истории своей сборной (92 гола).

Свой 92-й гол Кейн как раз-таки забил в домашнем матче с хорватами, и этот мяч стал решающим. Англия победила со счетом 2:1 на "Уэмбли" в Лондоне.

Благодаря этому успеху британцы набрали 12 очков и занимают второе место в таблице группе A-3 Лиги наций. Выше команды Томаса Тухеля стоит только Испания (15), на третьей позиции расположилась Хорватия (3), на последней строчке идет Чехия (0).

В заключительном туре группового турнира Англия на выезде сыграет с Испанией, а Хорватия примет Чехию. Оба матча пройдут 15 ноября.

Тем временем накануне в итальянском Турине прошла жеребьевка Итогового турнира года ATP.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Рекорд Евро-2024
11:03, 11 июля 2024
Кейн стал автором исторического рекорда в плей-офф чемпионатов Европы
Футболист &quot;Баварии&quot; Гарри Кейн
06:44, 27 октября 2026
Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года
Футбол Дубль Хорватия
11:08, 18 июня 2026
Дубль Кейна помог Англии разгромить Хорватию и стать новым рекордсменом ЧМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по кёрлингу не смогла выйти в плей-офф отборочного турнира в Шотландии
16:00, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу не смогла выйти в плей-офф отборочного турнира в Шотландии
Абдулрашид Садулаев
15:44, Сегодня
"Нельзя, чтобы между народами были конфликты": Садулаев о драке Нурмагомедова и Двалишвили
Магомед Зайнуков
15:21, Сегодня
Магомед Зайнуков получил второй бой в UFC
Дана Абдирова
15:06, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Абдирова не смогла победить Корнелиссе на Гран-при в Хорватии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: