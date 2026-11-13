Гарри Кейн побил рекорд 36-летней давности и принес победу Англии
33-летний форвард вышел в стартовом составе англичан в домашнем матче против Хорватии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Этот матч стал для Гарри Кейна 126-м в составе сборной Англии.
И по данному показателю форвард "Баварии" опередил своего соотечественника Питера Шилтона, который ранее держал этот рекорд британской дружины.
Легендарный голкипер никому не отдавал рекордные цифры с 1990 года.
Перед встречей игроку вручили памятную футболку с цифрой 126, а на стадионе болельщики подготовили баннер в честь форварда.
Как известно, Кейн дебютировал в составе главной команды страны 11 лет назад, плюс он считается лучшим бомбардиром в истории своей сборной (92 гола).
Свой 92-й гол Кейн как раз-таки забил в домашнем матче с хорватами, и этот мяч стал решающим. Англия победила со счетом 2:1 на "Уэмбли" в Лондоне.
Благодаря этому успеху британцы набрали 12 очков и занимают второе место в таблице группе A-3 Лиги наций. Выше команды Томаса Тухеля стоит только Испания (15), на третьей позиции расположилась Хорватия (3), на последней строчке идет Чехия (0).
В заключительном туре группового турнира Англия на выезде сыграет с Испанией, а Хорватия примет Чехию. Оба матча пройдут 15 ноября.
Тем временем накануне в итальянском Турине прошла жеребьевка Итогового турнира года ATP.