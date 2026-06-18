Дубль Кейна помог Англии разгромить Хорватию и стать новым рекордсменом ЧМ

Минувшей ночью сборная Англии по футболу одержала уверенную победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в рамках первого тура ЧМ-2026, где дважды за победителей отличился форвард "Баварии" Гарри Кейн, сообщает Zakon.kz.

Англия повела в счете уже на 10-й минуте, когда с 11-метровой точки со второй попытки точно пробил Гарри Кейн. Спустя время хорваты восстановили баланс усилиями хавбека Мартина Батурина.

Перед уходом на перерыв команды обменялись голами, на мяч Кейна взятием ворот ответил Петар Муса.

В начале второго тайма полузащитник "Реала" Джуд Беллингем снова вывел "трех львов" вперед. А за пять минут до финального свистка Маркус Рэшфорд подвел итог матча – 4:2.

Лучшим игроком встречи признан нападающий сборной Англии Кейн, который сделал дубль, а также стал рекордсменом чемпионатов мира по забитым пенальти.

Форвард стал вторым англичанином в истории, забившим на трех разных мундиалях, после легендарного Дэвида Бэкхема.

Плюс, по информации FIFA, Кейн забил больше всех пенальти за всю историю чемпионатов мира. В его активе пять точных ударов с 11-метровой отметки.

Он опережает Габриэля Батистуту (Аргентина), Эйсебио (Португалия), Роба Ренсенбринка (Нидерланды) и Лионеля Месси (Аргентина), у всех по 4 реализованных пенальти.

Обыграв Хорватию, английская дружина возглавила таблицу группы L с активом в три очка. Такое же количество баллов имеет Гана, которая в стартовом поединке минимально переиграла Панаму (1:0).

23 июня во втором туре ЧМ-2026 именно эти команды разыграют между собой дальнейшее первое место в этом квартете.

Между тем накануне появилась новость о том, что звездный бразильский футболист Неймар почти восстановился от травмы и присоединился к своим коллегам по сборной.