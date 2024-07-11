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Кейн стал автором исторического рекорда в плей-офф чемпионатов Европы

Футбол Рекорд Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 11:03 Фото: Instagram/EURO2024
Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн признан лучшим бомбардиром в истории плей-офф европейских первенств с активом в шесть голов. Нападающий немецкой "Баварии" улучшил рекорд француза Антуана Гризманна в пять мячей, сообщает Zakon.kz.

Исторический рекорд свершился в ночь на 11 июля, когда английская дружина играла против Нидерландов в рамках второго полуфинала Евро-2024.

На 18-й минуте встречи Кейн восстановил равновесие – 1:1, реализовав пенальти.

Это его третий гол на нынешнем турнире, а суммарно шестое взятие ворот в раунде плей-офф на уровне чемпионатов Европы. Тем самым Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Евро, информирует Opta.

Гарри обогнал в этом показателе достижение нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна, у которого сейчас пять голов в матчах на вылет уровня Евро.

"История свершилась, потрясающее достижение, горжусь всеми. Это действительно нечто особенное. Есть ощущение, что остался еще один шаг, и мы должны сделать это 14 июля. Говорим о том, чтобы быть готовыми. Мы большая команда, которая умеет готовиться. Когда это важно, у тебя может быть пять минут, одна минута, но ты можешь изменить ситуацию, можешь выиграть турнир". Гарри Кейн

Столь необходимую победу англичанам на последних секундах второго полуфинала Евро-2024 принес нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс, установив окончательный результат – 2:1.

Теперь в решающем матче немецкого турнира встретятся сборные Англии и Испании. Днем ранее команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию (2:1).

Финал чемпионата Европы-2024 пройдет в Берлине в ночь на 15 июля, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.

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