#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Спорт

Лучшая юниорка мира из Казахстана громко заявила о себе на взрослом уровне

Конькобежный спорт Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:49 Фото: Instagram/_shumekova_
13 ноября представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова сенсационно стала серебряным призером первого этапа Кубка мира, который стартовал в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы НОК РК, 19-летняя уроженка Северного Казахстана несколько минут назад поднялась на вторую ступень пьедестала почета по итогам соревнований на дистанции 1000 метров в дивизионе А.

Кристина Шумекова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,64 секунды, показав второй результат среди всех участниц.

Победа же досталась Ангел Далеман из Нидерландов (1:14.07). Тройку призеров замкнула спортсменка из Польши Виктория Дабровска (1:15.85).

Тем самым Шумекова добыла для Казахстана первую медаль на стартовом этапе Кубка мира в Пекине.

Как известно, Кристина является абсолютной чемпионкой мира 2026 года по конькобежному спорту среди юниоров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Инесса Шумекова завоевала "золото" на первом этапе юниорского Кубка мира
14:59, 27 ноября 2023
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
Шорт-трек Серебро КМ
11:59, 19 февраля 2024
Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по шорт-треку
Этап Кубка мира по биатлону: как выступили казахстанки в индивидуальной гонке
19:16, 06 марта 2026
Казахстанские биатлонистки начали выступления на Кубке мира в Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Дзюдоист Серикбаев одержал победу над итальянцем и вышел в финал Grand Prix в Загребе
Фото: НОК РК
18:58, Сегодня
Казахстанка Тынбаева вышла в финал престижного турнира, одолев дзюдоистку из Австрии
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Аман Бахытжан пробился в финал Grand Prix в Хорватии
Фото: НОК РК
18:32, Сегодня
Дзюдоист Серикбаев победил португальца в четвертьфинале Grand Prix в Загребе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: