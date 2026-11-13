Лучшая юниорка мира из Казахстана громко заявила о себе на взрослом уровне

13 ноября представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова сенсационно стала серебряным призером первого этапа Кубка мира, который стартовал в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы НОК РК, 19-летняя уроженка Северного Казахстана несколько минут назад поднялась на вторую ступень пьедестала почета по итогам соревнований на дистанции 1000 метров в дивизионе А.

Кристина Шумекова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,64 секунды, показав второй результат среди всех участниц.

Победа же досталась Ангел Далеман из Нидерландов (1:14.07). Тройку призеров замкнула спортсменка из Польши Виктория Дабровска (1:15.85).

Тем самым Шумекова добыла для Казахстана первую медаль на стартовом этапе Кубка мира в Пекине.

Как известно, Кристина является абсолютной чемпионкой мира 2026 года по конькобежному спорту среди юниоров.