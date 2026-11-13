Казахстанка опередила соперниц из десятков стран и завоевала "серебро" Кубка мира в Китае

Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова стала серебряным призером первого этапа Кубка мира, который проходит в Пекине. Казахстанская спортсменка поднялась на пьедестал по итогам соревнований на дистанции 1000 м в дивизионе А, сообщает Zakon.kz.

Шумекова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,64 секунды, показав второй результат среди всех участниц. Победу одержала Ангел Далеман из Нидерландов (1:14.07). Тройку призеров замкнула представительница Польши Виктория Дабровска (1:15.85). Таким образом, Шумекова принесла Казахстану первую медаль на стартовом этапе Кубка мира в Пекине. Ранее сообщалось, что фехтовальщик Айбар Кайым выступил в финале юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре.

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