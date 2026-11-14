Бразилия с дублем Винисиуса и удалением Анчелотти проиграла Японии
Хозяева поля очень резво начали этот поединок, забив к 20-й минуте уже два гола в ворота пятикратных чемпионов мира. Голами у японцев отметились Такефуса Кубо и Кэито Накамура.
"Пентакампионы" не сдались и далее свое веское слово высказал их лидер, форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, в активе которого дубль.
Все шло к ничьей, но с этим не согласился вингер японской сборной Тацухиро Сакамото, который вырвал победу своим коллегам в компенсированное к матчу время – 3:2.
Таким образом, подопечные Карло Анчелотти проиграли впервые после ЧМ-2026. А сам главный тренер "селесао", плюс вингер команды Рафинья были удалены в конце товарищеского поединка.
Итальянский специалист и игрок "Барселоны" были недовольны решением главного арбитра Джансена Фу (Сингапур), который засчитал гол Сакамото на 91-й минуте встречи.
По мнению представителей бразильской дружины, перед началом результативной атаки судья должен был зафиксировать нарушение правил на Жоао Гомесе.
А перед матчем с японцами еще одна звезда "пентакампионов" Эндрик намекнул на возможно скорейший уход из "Реала".