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Спорт

Бразилия с дублем Винисиуса и удалением Анчелотти проиграла Японии

Футбол Дубль Японии, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 20:04 Фото: Instagram/brasil
14 ноября 2026 года самая титулованная футбольная сборная мира по футболу – Бразилии – проиграла на выезде Японии в рамках товарищеского матча со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля очень резво начали этот поединок, забив к 20-й минуте уже два гола в ворота пятикратных чемпионов мира. Голами у японцев отметились Такефуса Кубо и Кэито Накамура.

"Пентакампионы" не сдались и далее свое веское слово высказал их лидер, форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, в активе которого дубль.

Все шло к ничьей, но с этим не согласился вингер японской сборной Тацухиро Сакамото, который вырвал победу своим коллегам в компенсированное к матчу время – 3:2.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти проиграли впервые после ЧМ-2026. А сам главный тренер "селесао", плюс вингер команды Рафинья были удалены в конце товарищеского поединка.

Итальянский специалист и игрок "Барселоны" были недовольны решением главного арбитра Джансена Фу (Сингапур), который засчитал гол Сакамото на 91-й минуте встречи.

По мнению представителей бразильской дружины, перед началом результативной атаки судья должен был зафиксировать нарушение правил на Жоао Гомесе.

А перед матчем с японцами еще одна звезда "пентакампионов" Эндрик намекнул на возможно скорейший уход из "Реала".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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