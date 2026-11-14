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Спорт

Сборная Аргентины без Лионеля Месси проиграла дома свой первый матч

Футбол Поражение Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:22 Фото: Instagram/aufoficial
Минувшей ночью состоялся ряд товарищеских футбольных матчей на уровне сборных, в одном из которых Аргентина впервые без своего легендарного капитана Лионеля Месси на своей арене потерпела поражение от Уругвая в рамках товарищеской игры со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Битва двух титулованных дружин Южной Америки прошла на легендарной арене "Бомбонера" в Буэнос-Айресе и, к огорчению местных фанатов, закончилась неудачей "альбиселесте".

Счет в этой встрече был открыт только в начале второго тайма, когда гости вышли вперед благодаря автоголу Леонардо Балерди.

Спустя немного времени Максимилиано Араухо удвоил преимущество уругвайского коллектива. Вице-чемпионы мира 2026 года вскоре сумели сократить отставание, но гол Хулиана Альвареса не спас хозяев поля от домашнего поражения.

Аргентинская дружина в этой товарищеской игре выступала без своего лидера и многолетнего капитана Лионеля Месси, который недавно распрощался со своей карьерой в сборной.

"Независимо от итогового результата матч дает нам пищу для анализа. Знали, что соперник непростой, поэтому должны продолжать работать. Соперник создавал нам трудности и его нужно поздравить с этим. Но также очевидно, что все физические затраты на нас. Нужно давать молодым игрокам возможность проявить себя, чтобы они постепенно набирали игровой ритм". Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

Теперь 18 ноября финалисты ЧМ-2026 дома сыграют второй товарищеский матч, но уже против Коста-Рики.

Также прошедшей ночью прошло еще немало товарищеских матчей. К примеру, Сингапур крупно проиграл Парагваю (1:4), Саудовская Аравия победила Южную Корею (3:2), Катар был разгромлен Австралией (0:3), Колумбия обыграла Чили (1:0), Эквадор победил Коста-Рику (2:0).

А на днях легендарный хавбек "Реала" назвал главный минус "Барселоны" в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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