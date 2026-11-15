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Самоделкина не попала в список топ-10 на старте Гран-при в США

Фигурное катание Гран-при США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 08:30 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Прошедшей ночью на льду американского города Эверетт состоялись выступление фигуристок на международном турнире Гран-при Skate America-2026, где с короткой программой вышла казахстанка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана за свой короткий прокат на Гран-при ISU получила 61,03 балла, но, к сожалению она с этими цифрами не попала в список сильнейших и остановилась на 11-ой строчке.

Ну а лидерство после первого дня выступлений у женщин в одиночном катании захватила японка Ами Накаи (82,20), за ней идут россиянка Александра Игнатова (74,24) и представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ (73,92).

Подводя итоги стартовых состязаний, можно предположить, что нашей спортсменке будет трудно догнать первую тройку фаворитов. Однако побороться за топ-5 вполне возможно, хотя это дело будет нелегким, тем более Самоделкина еще не потеряла шансы заработать очки и попасть в финальную часть Гран-при.

Теперь предстоящей ночью, 15 ноября 2026 года, казахстанская фигуристка выступит с произвольной программой на Skate America.

Между тем сегодня в Турине (Италия) стартует Итоговый турнир года ATP среди мужчин.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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