Казахстанские юниоры обыграли Грузию и готовятся ко второй встрече

Сборная Казахстана по футболу U-18 одержала выездную победу над сверстниками из Грузии. Товарищеская встреча состоялась в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Казахстанская федерация футбола, в составе нашей сборной голами отметились Расул Досан и Даулет Орынбасар. Благодаря их результативным ударам казахстанцы выиграли первый из двух запланированных матчей.

Вторая встреча между командами состоится 17 ноября в Тбилиси. Начало игры запланировано на 18:00 по времени Астаны.

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