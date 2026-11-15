#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
Спорт

Казахстанские юниоры обыграли Грузию и готовятся ко второй встрече

Казахстанские юниоры обыграли Грузию и готовятся ко второй встрече, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 23:06 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу U-18 одержала выездную победу над сверстниками из Грузии. Товарищеская встреча состоялась в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Казахстанская федерация футбола, в составе нашей сборной голами отметились Расул Досан и Даулет Орынбасар. Благодаря их результативным ударам казахстанцы выиграли первый из двух запланированных матчей.

Вторая встреча между командами состоится 17 ноября в Тбилиси. Начало игры запланировано на 18:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что Португалия без Роналду дома разгромлена Данией в матче Лиги наций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Футбол Победа 2:0
09:44, 15 марта 2024
Казахстан обыграл Туркменистан перед важной встречей с Грецией
Петропавловский "Кызылжар" обыграл узбекский "Навбахор"
06:14, 14 января 2024
Петропавловский "Кызылжар" обыграл узбекский "Навбахор"
Сборная Казахстана, Кюрасао, ЧМ-2026
00:03, 20 марта 2025
Сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче перед отбором на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алияр Агаев назначен главным арбитром матча Казахстан - Словакия
00:00, 16 ноября 2026
Алияр Агаев назначен главным арбитром матча Казахстан - Словакия
Данил &quot;molodoy&quot; Голубенко стал победителем BLAST Rivals Fall 2026 в составе FURIA
23:18, 15 ноября 2026
Данил "molodoy" Голубенко стал победителем BLAST Rivals Fall 2026 в составе FURIA
Грузинский дзюдоист Саба Инанеишвили оставил без медали Гран-при Ерасыла Кажыбаева
22:55, 15 ноября 2026
Грузинский дзюдоист Саба Инанеишвили оставил без медали Гран-при Ерасыла Кажыбаева
Сборная Казахстана U-18 обыграла Грузию в товарищеском матче по футболу
22:50, 15 ноября 2026
Сборная Казахстана U-18 обыграла Грузию в товарищеском матче по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: