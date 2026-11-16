Футболисты Англии сенсационно и в меньшинстве на выезде обыграли Испанию

Минувшей ночью действующие чемпионы мира по футболу – сборная Испании – у себя дома уступила команде Англии со счетом 2:3 в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Счет в этой игре был открыт перед уходом на перерыв, когда пенальти четко реализовал форвард гостей и недавний обладатель "Золотого мяча" – Гарри Кейн.

Спустя время после старта второго тайма Эзри Конса и Бен Уайт довели счет до разгромного – 0:3, чем была шокирована заполненная испанская арена "Метрополитано".

Но вскоре англичане остались в меньшинстве, поскольку был удален хавбек Эллиот Андерсон за фол в отношении Ламина Ямаля.

Микель Ойарсабаль без проблем забил 11-метровый удар. Затем Нико Уильямс отыграл еще один мяч у хозяев поля.

Однако на большее у чемпионов мира не хватило возможностей и времени.

Таким образом, "Ля Роха" потерпела неудачу после 12 побед подряд и пропустила вперед себя Англию на первое место в турнирной таблице группы А-3 Лиги наций УЕФА.

У обеих сборных по 15 очков, но британцы опережают "красную фурию" по дополнительным показателям. Третье и четвертое место в этом квартете заняли футболисты Хорватии (6) и Чехии (0).

Также нельзя не отметить интересные результаты в группе А-1. Франция на своей арене победила Турцию (2:1), а Бельгия на своем поле разгромила Италию (4:1).

Благодаря этим результатам Франция единолично вырвалась на первое место в таблице с активом в 13 очков. Далее располагаются Бельгия (12), Италия (10) и Турция (0).

Днем ранее сенсацию в играх пятого тура Лиги наций УЕФА сотворила команда Дании, которая сокрушила в гостях Португалию в отсутствие Криштиану Роналду.