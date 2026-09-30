Испания разгромила Хорватию и продлила мировой рекорд в победной серии

Минувшей ночью завершились все матчи второго тура общего этапа Лиги наций УЕФА, в одном из которых действующие чемпионы мира из Испании у себя дома легко разобрались с футболистами Хорватии со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Поединок двух титулованных сборных мира прошел на арене "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, где у победителей ЧМ-2026 "феерил" их лидер Ламин Ямаль оформил дубль и результативный ассист.

Авторами других голов у "красной фурии" стали Марк Пубиль и Нико Уильямс. У гостей единственный гол в активе Диона Бельо.

Благодаря этому успеху "Ля Роха" продлила свою рекордную серию без поражений на мировой арене до 40 матчей.

"Огромное спасибо Севилье за потрясающий прием. День матча прошел невероятно, а болельщики встретили нас с невероятной теплотой и любовью. Я бы особо отметил Ямаля – очень командный и самоотверженный футболист, который использует весь свой талант на благо команды. Нам повезло, что он с нами. Внутри команды его очень любят, очень довольны им". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Тем самым Испания добилась второй подряд победы в новом сезоне Лиги наций УЕФА и с шестью очками лидирует в таблице группы А-3. Далее следуют Англия (3) и Хорватия (3), Чехия (0).

В третьем туре 3 октября Испания примет Чехию, Хорватия сыграет дома с Англией.

А днем ранее еще одна прославленная футбольная сборная мира – Италии – наконец-то порадовала своих тифози уверенной выездной победой.