Шымкентский футбольный клуб возглавил 44-летний бельгийский специалист Карел Герартс, сообщает Zakon.kz.

О назначении 19 ноября 2026 года сообщил амбассадор и совладелец "Ордабасы" Бейбит Алибеков.

"Карел Герартс – новый тренер Орды. Экс-тренер Юнион, Шальке, Реймс", – написал он в Threads

Карел Герартс заменит на этом посту Андрея Мартина, об уходе которого стало известно 10 ноября 2026 года. По официальной информации футбольного клуба "Ордабасы", решение было принято по взаимному согласию сторон.

Карел Герартс – бельгийский футбольный тренер и бывший профессиональный футболист, выступавший на позиции полузащитника. За игровую карьеру провел 444 матча и 20 раз представлял сборную Бельгии. Об этом говорится на официальном сайте ФК "Реймс".

Тренерскую деятельность начал в 2019 году в бельгийском "Юнион Сент-Жилллуаз", где сначала работал помощником. С 2022 года возглавлял основную команду. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Бельгии, дошел до полуфинала национального Кубка и четвертьфинала Лиги Европы.

В 2023 году Герартс возглавил немецкий "Шальке-4". В июне 2025 года стал главным тренером французского "Реймса", подписав контракт по схеме "2+1". Его задачей было вернуть команду в высший дивизион Франции.

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