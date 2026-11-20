Итальянский футбольный клуб "Эмполи" обзавелся необычным талисманом. Новым другом команды стала собака породы бордер-колли по кличке Мауи, сообщает Zakon.kz.

По данным Empoli Channel, церемонию подписания контракта устроили по всем правилам презентации профессиональных футболистов. Мауи даже принял участие в специальной фотосессии. На опубликованных фотографиях и видео четвероногий появился в синей футболке "Эмполи" и сразу привлек внимание болельщиков.

Ожидается, что собака будет сопровождать команду, участвовать в клубных мероприятиях и появится на стадионе. Особую роль ей отводят в общении с юными болельщиками.

Первое важное появление Мауи на стадионе запланировано на 21 ноября 2026 года. Он станет одним из участников домашнего матча "Эмполи" против "Пизы" в рамках 12-го тура итальянской Серии В.

В клубе рассчитывают, что новый талисман быстро завоюет симпатии болельщиков.

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