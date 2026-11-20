Накануне 48-летний бывший игрок каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль был официально назначен директором по международным футбольным связям и отношениям в клубе первого дивизиона чемпионата Андорры – "Интер Эскальдес", сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион Андорры объявил об этом назначении в своих соцсетях, заявив, что приход Пуйоля знаменует собой новый этап в его институциональном развитии.

Переехав в Андорру четыре года назад, бывший защитник сборной Испании уже получал предложения от своего бывшего товарища по команде Жерара Пике присоединиться к спортивному руководству одного из клубов, однако эта возможность никак не реализовывалась.

Теперь это случилось, и Карлес находится в штабе амбициозной команды – "Интер Эскальдес", действующего чемпиона страны, вышедшей в групповой этап еврокубков.

Ныне этот коллектив выступает в Лиге конференций УЕФА и является одним из его главных аутсайдеров, занимая предпоследнее 35-е место в турнирной таблице.

"Хочу поздравить клуб со всем, чего он достиг до сего момента. Побеждать всегда сложно, но оставаться на высшем уровне еще сложнее. Задача будет заключаться в том, чтобы продолжать работать с тем же стремлением и мотивацией, чтобы продолжать расти и достигать новых целей". Карлес Пуйоль

В своей новой команде Пуйоль воссоединился с Фелипом Ортисом, нынешним главным тренером "Интер Эскальдес", с которым он играл в молодежной команде "Барселоны", плюс их связывает давняя дружба. Это назначение знаменует собой новый этап для бывшего игрока сборной Испании, на счету которого 100 матчей за "Ла Роху", титул чемпиона Европы-2008 и победа на ЧМ-2010.

Пока легенда "блауграны" начинает свою карьеру руководителя, нынешняя звезда "сине-гранатовых" Ламин Ямаль получает массу неприятных фраз от представителей СМИ.