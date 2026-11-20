Сейчас казахстанский футбол находится на важном этапе: решения, которые будут приняты сегодня, во многом определят его развитие на годы вперед. Чтобы футбол снова объединял и радовал страну, нужно выстроить систему, в которой один успех ведет к следующему.

Инвестиции в детско-юношеский футбол помогут подготовить конкурентоспособных молодых игроков. Они усилят клубы КПЛ, где смогут расти рядом с сильными легионерами и набираться опыта в матчах высокого уровня. Лучшие из них попадут в национальную сборную.

Победы сборной и успехи клубов в еврокубках вернут болельщикам интерес и гордость за казахстанский футбол. Все больше детей будут приходить в футбольные школы – значит, появится больше талантов, в которых стоит вкладываться. Так запускается цикл: инвестиции в детско-юношеский футбол помогают вырастить игроков для сильных клубов и сборной, а их успехи вдохновляют новое поколение.

Пока молодые игроки растут, клубам нужна возможность усиливать состав качественными легионерами. Конкурируя с ними, казахстанские футболисты будут быстрее развиваться и со временем сами смогут стать лидерами клубов и сборной.

Неудачи в еврокубках и завышенные зарплаты казахстанцев: почему лимит на иностранцев в КПЛ наносит вред клубам

Сборная Казахстана по футболу завершила групповой этап Лиги наций УЕФА без единой победы, трижды сыграв вничью и трижды проиграв в шести матчах со Словакией, Фарерскими островами и Молдовой.

"Главный тренер национальной команды Джон ван 'т Схип сложил полномочия по истечении срока контракта, продлевать который федерация не стала. Однако специалист из Нидерландов пришел в уже кризисную сборную – Казахстан не может добиться победы в официальных соревнованиях уже больше года, причем два последних успеха были достигнуты в матчах с Лихтенштейном, занимающим в рейтинге ФИФА 207-е место из 211".

Несмотря на невысокие результаты сборной Казахстана, в национальном футбольном чемпионате наблюдается парадоксальное явление – казахстанские игроки получают зарплаты, значительно превосходящие средние гонорары в заметных европейских лигах.

Это не делает отечественные клубы устойчиво конкурентоспособными в международных соревнованиях – наивысшим историческим достижением команды из Казахстана в еврокубках, не считая двух выходов в основной этап Лиги чемпионов, остается проход "Астаны" в 1/16 финала Лиги Европы в 2018 году.

Важный фактор – лимит на иностранных игроков в чемпионате. В завершившемся розыгрыше КПЛ действовало правило "10+15" – десять легионеров и минимум 15 казахстанцев в заявке.

Текущий план на следующий сезон – ужесточить лимит, уменьшив число допускаемых в одной команде зарубежных исполнителей до девяти. Но у некоторых клубов и частных инвесторов есть иное мнение – что число иностранцев в команде стоит, наоборот, расширить до двенадцати.

Лимит пока не дал результата, но создал проблемы

Ограничение числа легионеров исторически задумывалось как гарантия качественной практики для казахстанцев, чтобы у сборной была база из регулярно играющих футболистов. Тем не менее эффективности этой меры пока не видно – национальная команда до сих пор ни разу не выходила ни на Евро, ни на ЧМ.

Зато ввиду "узкого горлышка" при подготовке казахстанских профессиональных футболистов появился весьма неприятный эффект: на качественных местных игроков возник искусственно высокий спрос.

"Востребованный казахстанец в условиях лимита на легионеров получает возможность просить контракт на сумму до 150 миллионов тенге (€200–300 тыс.) в год – это больше, чем средняя зарплата в добротных чемпионатах вроде Польши (€151 тыс.) или Хорватии (€143 тыс.). Средства, которые можно было бы вложить в футбольный центр и обновление инфраструктуры, концентрируются у узкой прослойки игроков".

Снижается и мотивация казахстанцев переезжать в более конкурентные чемпионаты. В ростере национальной команды игроки зарубежных клубов составляют меньшинство. Почти все из них представляют российскую Премьер-лигу, где из-за членства Казахстана в ЕАЭС не занимают легионерскую квоту и за счет этого, опять же, могут претендовать на надбавку за подходящий паспорт.

Тем не менее, даже несмотря на такие издержки, либерализация лимита в свое время вызвала широкий общественный резонанс, касающийся финансового вопроса. Когда перед сезоном-2024 стало можно выпускать на поле до 11 иностранцев вместо семи, а заявлять разрешили до 12 легионеров, многим это не понравилось. К противникам этой меры присоединились депутаты Мажилиса, и один из аргументов касался расходования бюджетных средств: деньги уходят на зарплаты иностранцев.

Однако впоследствии ситуация изменилась. 15 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запретивший финансировать иностранных спортсменов из бюджета и средств квазигосударственного сектора. Параллельно по поручению главы государства был запущен процесс приватизации футбольных клубов – сейчас почти все они имеют частных инвесторов.

QJ League и частные деньги меняют юношеский футбол, но новому поколению нужно время

Готовых игроков элитного уровня по-прежнему немного, и причины структурные: неравномерная инфраструктура, нехватка тренерских кадров, длительное отсутствие механизма перехода из юношеского футбола во взрослый.

"Именно это решает запущенная в 2023 году Freedom QJ League. Проект, основанный Тимуром Турловым и Рохусом Шохом под эгидой Казахстанской федерации футбола, привнес в юношеский футбол условия, близкие к профессиональным чемпионатам, – впервые соревнования в возрастных категориях от U-15 до U-18 стали проводиться в недельном цикле по круговой системе с выездными и домашними матчами".

Постепенно разрастаясь, в уходящем году QJ League объединила 66 команд и около 2 000 футболистов, а более 350 игроков, когда-либо выступавших в ней, уже перешли в профессиональный футбол – среди них и воспитанник "Кайрата", подписавший контракт с "Челси", Дастан Сатпаев.

Но этому поколению еще нужно время, чтобы проявить себя – выпускникам самого первого сезона в следующем году исполнится лишь 21 год.

Еще одно многообещающее изменение – крупные инфраструктурные проекты, последовавшие за приватизацией клубов, включая постройку академий в разных регионах страны. Однако и здесь плоды будут собраны далеко не сразу.

Двенадцать иностранцев – право, а не обязанность

Расширение лимита до 12 легионеров не значит, что все клубы обязательно заполнят квоту. В завершившемся розыгрыше КПЛ из 480 заявок на матч все десять легионеров были внесены лишь в 18% случаев, на поле все десять выходили в 5%, в стартовом составе – ни разу.

Запас прочности нужен главным образом тем, кто планирует играть на два фронта: так, чемпион этого года "Ордабасы" заявлял 9-10 легионеров в 23 матчах из 30. "Кайрат", игравший в общем этапе Лиги чемпионов 2025/26, заявлял 9-10 легионеров в половине матчей.

Клубы из сопоставимых по масштабу футбольных рынков заявляют для участия в Лиге чемпионов заметно больше иностранцев. В заявке на ЛЧ 2025/26 у кипрского "Пафоса" было 26 легионеров из 32 игроков, у азербайджанского "Карабаха" – 17 из 28.

"При этом еврокубки важны не только со спортивной стороны, но и в финансовом плане. Участие в общем этапе Лиги чемпионов приносит клубу более €18 млн гарантированных выплат УЕФА – очень значительная сумма, особенно в контексте появления частных инвесторов. Успехи в Европе поднимают страну в таблице коэффициентов – сейчас Казахстан 38-й – и заодно увеличивают солидарные выплаты остальным клубам".

Кроме того, одна из устойчивых бизнес-моделей частного клуба строится на поиске недооцененных зарубежных футболистов и их последующей продаже в более сильные чемпионаты – жесткий лимит лишает владельцев и инвесторов такой возможности.

Конкуренция на тренировках как фактор роста

Молодой игрок прибавляет не от гарантированного места в составе, а от ежедневной конкуренции с исполнителями элитного класса. Казахстанский футбол знает это по себе: недавний дебютант сборной Казахстана Жасулан Амир растет рядом с Бьорном Йонсеном и Лео Нателем, лучший ее бомбардир Бахтиер Зайнутдинов играл с Ласло Кляйнхайслером, лидер национальной команды Бауыржан Исламхан – с Андреем Аршавиным.

Сегодня система детско-юношеского футбола только начинает давать результаты, и для полноценного выхода нового поколения на профессиональный уровень потребуется еще несколько лет. Ужесточать лимит сейчас – значит сокращать возможности клубов быстрее, чем меняющиеся реалии успевают их обеспечивать.

Ужесточение лимита на легионеров сейчас может замедлить рост казахстанского футбола в целом

Сейчас важно дать клубам возможность выстраивать устойчивую коммерческую модель и развиваться по европейскому пути: укреплять команды, привлекать болельщиков и партнеров, зарабатывать на выступлениях в еврокубках и развитии игроков. Ослабление лимита само по себе это не обеспечит, но даст клубам больше свободы для развития.





"Если же ужесточить лимит сейчас, можно ослабить клубы в момент, когда в футбол приходят частные инвесторы и начинают появляться долгосрочные проекты. Это снизит их возможности конкурировать в КПЛ и в Европе, а вместе с ними – и качество среды, в которой растут казахстанские футболисты. В результате пострадать могут не только клубы, но и национальная сборная".

Для болельщиков цена такого решения может быть еще заметнее: меньше шансов на большие матчи, еврокубковые вечера и победы, которые становятся общим праздником. Чтобы таких поводов для гордости у страны было больше, нужно одновременно вкладываться в детско-юношеский футбол и дать клубам возможность становиться сильнее.