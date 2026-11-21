Тренер "Бернли" Фабио Челестини рассказал о восстановлении казахстанского футболиста Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Burnley Express, 18-летний футболист вернулся в расположение лондонского "Челси". По словам Фабио Челестини, клуб ожидает возвращения казахстанца, однако точные сроки неизвестны.

Сейчас он проходит реабилитацию после очередной проблемы с задней поверхностью бедра. Ранее он уже пропускал матчи из-за аналогичной травмы. В этом сезоне Дастан Сатпаев сыграл за "Бернли" в семи матчах, но не отметился в них результативными действиями.

Последний раз нападающий выходил на поле 24 октября 2026 года в матче против "Линкольн Сити", который завершился поражением "Бернли" со счетом 1:4. Дастан Сатпаев выступает за "Бернли" на правах аренды из "Челси".

Ранее британские СМИ обсуждали неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли".