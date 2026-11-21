В Казахстане назвали молодых футболистов, способных продолжить карьеру в Европе. Специалист Александр Кузнецов выделил перспективных игроков и объяснил, что мешает их переезду за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 ноября 2026 года издание Sports.kz, среди талантливой молодежи эксперт отметил Давида Заречного, Ануара Толенды, Исмаила Бекболата, Жасулана Амира и Азамата Туякбаева.

Некоторые казахстанцы уже делают первые шаги за границей: Аламгир Смаков играет в Турции на юношеском уровне, а Алдияр Нургали числится в системе испанского "Леванте".

"Оказаться в европейских клубах вполне реально могут многие наши футболисты. Но здесь возникает другой вопрос – на каком именно уровне они смогут продолжить карьеру?" – отметил Александр Кузнецов.

По словам специалиста, не стоит раздавать юным игрокам слишком много авансов – им еще нужно доказывать свой класс на поле. Кроме того, одного таланта для переезда в Европу мало.

"Для международного трансфера необходимо согласие клуба, которому принадлежат права на футболиста, а также профессиональная работа агента, обладающего соответствующими международными связями и возможностями", – пояснил эксперт.

Кузнецов добавил, что для успешного перехода за границу должны сойтись сразу несколько факторов: хорошая спортивная форма, интерес зарубежного клуба и грамотное сопровождение карьеры.

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