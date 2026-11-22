Сегодня вечером на кортах итальянского Турина пройдет финал Итогового турнира года ATP, в решающем матче которого сразятся два лучших теннисиста на данный момент – Александр Зверев и Карлос Алькарас, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, предстоящий поединок будет настоящим блокбастером: на корте встретятся первая и третья ракетки мира, которые с самого начала считались главными фаворитами ATP Finals-2026.

На арене "Инальпи" состоится столкновение двух звезд мирового тенниса. Зверев попытается завоевать свой третий титул на подобном турнире, а Алькарас – первый.

В этом году Зверев блистал как никогда, завоевав свои первые два крупных трофея, впервые поднявшись на вершину рейтинга ATP, и теперь находится всего в шаге от триумфа в Турине.

Алькарас в их противостоянии ведет в серии со счетом 7-6, одержав победы в четырех из пяти последних матчей.

"Он довольно быстрый, поэтому я думаю, что агрессивный стиль игры ему помогает. Хотя он очень, очень агрессивен, особенно на этой неделе. Его подача с плюсом просто потрясающая. Но матчи, которые мы играли, всегда были очень сложными, и я с нетерпением жду еще одного сложного матча. И надеюсь, он будет захватывающим". Александр Зверев

Год назад Алькарас впервые вышел в финал заключительного турнира сезона, уступив двукратному чемпиону этих соревнований Яннику Синнеру.

"Понимаю, что мне просто нужно быть осторожнее, и иногда мне не нужно выкладываться на полную в некоторых движениях, в некоторых ударах, в некоторых мячах. Мне не нужно бегать с мячом, и я только сейчас это осознаю. Чувствую себя лучше и хорошо". Карлос Алькарас

Зверев может стать восьмым игроком, которому удастся выиграть титул ATP Finals как минимум три раза. А Алькарас может стать первым испанцем, завоевавшим титул на Итоговом чемпионате года со времен Алекса Корретхи в 1998 году.

Алькарас, недавний чемпион Вены и Парижа, одержал 13 побед подряд и, согласно индексу побед/поражений ATP, в этом сезоне имеет статистику 11-2 против соперников из первой десятки рейтинга.

В свою очередь Зверев находится на пике карьеры: он только что вошел в клуб первых ракеток мира и имеет в своем активе два титула "Большого шлема".

Финал в Турине между Зверевым и Алькарасом начнется 22 ноября 2026 года в 22:00 по казахстанскому времени.

Между тем основной символ обороны "Реала" на днях продлил контракт со своей командой.