В ночь на 23 ноября семикратный чемпион Больших шлемов, а также третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в первый раз за карьеру выиграл Итоговый турнир ATP, сообщает Zakon.kz.

В поединке за трофей соревнований на кортах итальянского Турина Карлито победил представителя Германии Александра Зверева, занимающего ныне первую строчку мирового рейтинга.

Схватка двух лучших теннисистов планеты завершилась в пользу Алькараса, который потратил на свой успех два часа и две минуты – 6:2, 7:6 (9:7).

Таким образом, испанец впервые в карьере выиграл Итоговый турнир года, который ранее ему не покорялся.

Теперь в копилке третьей ракетки мира набралось трофеев с 30 соревнований ATP, шесть из них он взял в этом сезоне.

В 2026 году Карлос Алькарас выиграл Australian Open, "Мастерс" в Париже, "пятисотники" в Дохе, Токио и Вене.