В ночь на 22 ноября мадридский "Реал" дома добился волевого успеха над "Сельтой" со счетом 2:1 в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Этот результат позволил команде Жозе Моуринью достигнуть планки "девять побед подряд", сообщает Zakon.kz.

Гости повели в счете уже на шестой минуте, когда отличился Пабло Дуран. Хозяева поля смогли восстановить равновесие и вырвать победу только после перерыва.

Сначала Джуд Беллингем на 66-й минуте подарил шанс своим одноклубникам, поразив ворота "Селты". А итог в матче поставил вышедший на замену Карлос Эспи, который забил победный мяч за пять минут до финального свистка.

Таким образом, "Реал" довел свою выигрышную серию до девяти встреч подряд во всех турнирах

В последний раз команда Моуринью проигрывала 20 сентября, уступив тогда своим землякам из "Атлетико" (1:2).

И с тех пор "сливочные" шесть раз порадовали своих фанатов на уровне Ла Лиги и трижды – в Лиге чемпионов УЕФА.

На данный час мадридский коллектив по очкам (33) сравнялся с "Барселоной" и занимает второе место в таблице испанского первенства.