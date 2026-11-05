Красивый гол Вальверде подарил победу "Реалу" в матче Лиги чемпионов

Прошедшей ночью мадридский "Реал" одержал очень трудную и волевую победу на выезде в противостоянии с греческим АЕКом со счетом 3:2 в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля повели в счете уже к 12-й минуте стараниями своего мавританского вингера Абубакари Койта.

Еще до перерыва гости сумели восстановить баланс, и помог им в этом Джуд Беллингем, который отметился шедевральным ударом пяткой.

За 15 минут до финального свистка Ставрос Пилиос снова вывел греков вперед. Тут же Килиан Мбаппе ответил своим голом, сравняв счет, – 2:2.

Ну а красивую точку в этой игре поставил Федерико Вальверде, который на 92-й минуте пушечным ударом "выстрелил" в сетку ворот АЕКа.

Таким образом, "Реал" выиграл все четыре матча в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА и с активом в 12 очков идет на второй строчке турнирной таблицы, уступая первое место ПСЖ только по дополнительным показателям.

Также "сливочные" довели свою победную серию до семи матчей подряд во всех турнирах с сентября.

Плюс нельзя не отметить заслуги главного снайпера мадридского коллектива Килиана Мбаппе, который забивает в шестой игре подряд.

Лучшей командой текущего сезона в Европе является мюнхенская "Бавария", которая накануне довела свою беспроигрышную серию до 15 встреч подряд.