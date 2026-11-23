В японском городе Обихиро завершился второй этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат среди представителей национальной сборной показала Кристина Шумекова. Она пробежала дистанцию 1 000 метров за 1 минуту 15,38 секунды и заняла пятое место. Также спортсменка заняла шестое место на "полторашке", а в дивизионе В стала третьей на дистанции 3 000 метров.

В первом забеге на дистанции 500 метров Кристина Силаева заняла 13-е место, а Евгений Кошкин – 15-е. Во втором Силаева финишировала 11-й, Кошкин – 19-м. Кроме того, Кристина Силаева заняла 12-е место на дистанции 1 000 м.

В дивизионе В Алина Дауранова заняла пятое и седьмое места на дистанции 500 метров. Артур Галиев в этом же виде программы финишировал десятым и шестым.

На дистанции 1 000 м он занял 13-е место (дивизион В).

На дистанции 1 500 м в дивизионе В Мария Деген заняла 11-е место, Арина Ильященко – 13-е. Среди мужчин Нуралы Акжол стал 16-м.

Ильященко также заняла восьмое место на дистанции 1 000 м. Инесса Шумекова стала 17-й на дистанции 1 000 м. Мария Деген показала 18-й результат на дистанции 3 000 метров, а Вадим Якубовский – 18-й на 5 000 м. Все они выступали в дивизионе В.

В командной гонке преследования женская сборная Казахстана показала результат 3 минуты 7,690 секунды и заняла восьмое место. Мужская команда в дивизионе В финишировала шестой с результатом 3:50,621.

Ранее были опубликованы итоги чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике.