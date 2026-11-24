На прошлой неделе в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся перенесенный матч девятого тура местного первенства, где "Аль-Ахли" одержал победу над действующим чемпионом "Аль-Насром" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Данное поражение команды из Эр-Рияда не понравилось легендарному защитнику и бывшему игроку "Аль-Насра" – Хусейну Абдулгани, который в беседе с журналистами открыто заявил о главной проблеме.

"Криштиану Роналду является самой большой проблемой в команде после поражения в "класико" от заклятого соперника "Аль-Ахли", но все на это закрывают глаза. Роль нападающего не только в том, чтобы забивать голы, есть и другие задачи. Он не может забить гол, а затем стать слабым звеном в команде до конца матча. Роналду отличный игрок, но он больше не способен приносить пользу. Команде нужен нападающий, способный на индивидуальные решения, а не просто появляться каждые 90 минут". Хусейн Абдулгани

Роналду сейчас продолжает гонку за тысячным взятием ворот в своей карьере, и в матче с "Аль-Ахли" он отличился один раз.

К этой минуте у него в копилке 986 мячей, и ему осталось забить всего 14 голов для достижения этой беспрецедентной исторической отметки.

"По правде говоря, пусть Роналду забьет свой 1000-й гол – и давайте закончим на этом месте. Ну какая польза клубу от того, что он добьется этой цели, – у "Аль-Насра" прибавится больше титулов или регалий? Я говорю не только о матче с "Аль-Ахли", но и обо всех матчах с начала сезона. Никто не говорит этого из страха перед фанатами Роналду, но он игрок, который не нужен "Аль-Насру", и все, кто со мной не согласен, хорошо известны". Хусейн Абдулгани

Похоже, португальский форвард попал в немилость 49-летнего саудовского ветерана, который в свое время дважды становился чемпионом своей страны и трижды принимал участие в мировых первенствах.

5 ноября Роналду официально попрощался с карьерой в сборной Португалии.