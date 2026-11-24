В Марокко проходит Кубок мира по футболу для людей низкого роста (FIFTB World Cup), в одном из матчей которого встретились хозяева турнира и гости из Колумбии. Эта игра была омрачена массовой дракой после финального свистка арбитра, сообщает Zakon.kz.

По регламенту данного турнира, здесь могут играть только футболисты ростом до 140 см, но в заявку можно включить еще двух человек ростом до 149 сантиметров. Матчи идут на площадке для мини-футбола в формате "7-на-7", продолжительность игры – два тайма по 20 минут.

Поединок группового этапа Кубка мира по мини-футболу среди людей низкого роста между сборными Марокко и Колумбии завершился со счетом 1:1.

Но после финального свистка на поле вспыхнула массовая драка. По информации ряда СМИ, хозяевам не понравилось, что колумбийцы праздновали ничейный результат.

Кубок мира по мини-футболу среди людей низкого роста проводится лишь во второй раз. На этот раз турнир принимают марокканские города Рабат и Кенитр, в период с 20 по 30 ноября и в нем участвуют 12 сборных.

Первые подобные состязания прошли в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 7 по 10 ноября 2023 года, тогда чемпионами мира стали хозяева, обыгравшие в финале команду Парагвая со счетом 3:1.

Тем временем казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сегодня в 19:00 по казахстанскому времени сыграет свой первый матч основной сетки на турнире WTA 125 Argentina Open.

Позавчера она выиграла квалификацию данных соревнований.